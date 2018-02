COMUNICADO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), por meio de sua Gerência de Esgoto, informa que foram realizadas, no dia 02 de fevereiro, operações de limpeza e desobstrução de esgotos no Residencial Nova Caiçara (Morro da Macaca); Rua Tubiba, no Bairro Sumaré e Rua Airton Sena, no Bairro Terrenos Novos.





O SAAE realiza, em média, quarenta desobstruções de esgoto diariamente. Todos os dias é retirada grande quantidade de lixo e materiais lançados de forma inadequada na rede de esgoto.





A Autarquia tem se empenhado para monitorar e atuar em todas as ocorrências, mas reforça que a colaboração da população é importante para evitar vazamentos, mau cheiro e retorno de dejetos às residências, causando prejuízos materiais, transtornos e doenças.





Para qualquer reclamação ou solicitação, o SAAE orienta aos moradores que entrem em contato pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br





Sobral (CE), 02 de fevereiro de 2018

Assessoria de Comunicação do SAAE de Sobral