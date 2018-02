COMUNICADO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), por meio da Gerência de Água, informa paralisação no abastecimento do Centro da cidade, nesta sexta-feira (16/02), em virtude de vazamento em uma tubulação de amianto, na Rua Major França, nas proximidades da Praça Monsenhor Eufrásio (Praça da Santa Casa).





O SAAE também informa interrupção temporária no abastecimento dos bairros Junco, Campo dos Velhos, Alto da Brasília e Parque Silvana, em virtude de vazamento em tubulação, na Avenida Humberto Lopes, nas imediações do Sindicato dos Calçadistas.





Equipes do SAAE estão trabalhando nos locais dos vazamentos desde o período da manhã, com estimativa de que os reparos sejam concluídos até as 17h desta sexta-feria (16/02). Depois deste horário, a distribuição de água voltará gradativamente.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.