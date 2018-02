Concursos: inscrições são abertas para 17,4 mil vagas para órgãos públicos do País nesta segunda

Espalhados por diversas regiões do Brasil, 16 órgãos públicos abrem editais para vagas nesta segunda-feira, 26. Minas Gerais, São Paulo e Maranhão são alguns dos estados que terão concursos. As 17,4 mil vagas estão divididas para quem tem ensino básico, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.200 até R$ 20 mil. As informações são do portal G1.





- Câmara Municipal de Delfim Moreira (MG)

Inscrições até 27/03/18

3 vagas

Salários: R$ 2.500,00





- Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP)

Inscrições até 19/03/18

7 vagas

Salários: R$ 4.591,69





- Câmara Municipal de Imbé (RS)

Inscrições até 02/03/18

6 vagas

Salários de até R$ 1.677,87





- Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Inscrições até 27/03/18

100 vagas

Salários: R$ 20.353,06





- Prefeitura de Baliza (GO)

Inscrições até 28/02/18

25 vagas

Salários: R$ 1.724,12





- Prefeitura de Barra do Corda (MA)

Inscrições até 28/02/18

164 vagas

Salários: R$ 1.227,68





- Prefeitura de Camacho (MG)

Inscrições até 25/03/18

37 vagas

Salários: R$ 2.663,67





- Prefeitura de Campo Novo de Rondônia (RO)

Inscrições até 28/02/18

8 vagas

Salários de até R$ 954,00





- Prefeitura de Diamantina (MG)

Inscrições até 28/02/18

6 vagas

Salários: R$ 5.782,77





- Prefeitura de Guarda-Mor (MG)

Inscrições até 23/03/18

43 vagas

Salários: R$ 3.315,21





- Prefeitura de João Pessoa

Inscrições até 23/03/18

70 vagas

Salários: R$ 1.238,37





- Prefeitura de São José dos Campos (SP)

Inscrições até 29/03/18

50 vagas

Salários: R$ 1.591,86





- Prefeitura de Vazante (MG)

Inscrições até 23/03/18

120 vagas

Salários: R$ 1.014,00





- Prefeitura de Viana (ES)

Inscrições até 02/03/18

32 vagas

Salários: R$ 1.463,00





- Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais

Inscrições até 08/03/18

16.701 vagas

Salários: R$ 2.135,64





- Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Inscrições até 02/03/18

12 vagas