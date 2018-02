CONHEÇA A CAMINHONEIRA MAIS LINDA DO BRASIL; VÍDEO

Quando se pensa na profissão de caminhoneiro, logo vem em nossa cabeça os homens que desempenhando essa função. Mas hoje, você vai conhecer a Aline Ouriques, que fez da paixão pela estrada a sua profissão.

Aline tem 28 anos e é de Tubarão, Santa Catarina. Ela faz um enorme sucesso nas redes sociais com suas publicações que contam como é sua rotina pelas estradas brasileiras. Atualmente, ela conta com mais de 56,2 mil seguidores fiéis às suas postagens, que estão sempre atentos a cada nova foto, ao volante de uma carreta onde transporta grãos.

A “musa”, que é formada em administração de empresas, começou a dirigir o caminhão do pai quando ainda tinha 16 anos. Quando precisou escolher sua profissão, acabou optando pela qual ela mesmo considera uma grande paixão.





Em entrevista para o Portal G1, Aline diz:





“Gosto de caminhão desde criança e como minha família trabalhava com isso, resolvi continuar, porque percebi que era melhor tanto em termos de rentabilidade quanto de liberdade. Sou empresária, trabalho para minha empresa”.





Em função da profissão que tem seus riscos, ela conta os cuidados que toma nas estradas:





“Eu viajo só de dia, porque a noite é perigoso. Tem muito bandido, ladrão de caminhão, ladrão de carga, ladrão de cabine. Eu nunca fui assaltada, a região que eu faço é tranquila”.





Aline não revela seu estado civil e afirma que se sente protegida na estrada:





“Acho engraçado que caminhoneiro tem fama de safado, mas quando se trata de colega de profissão, são os mais cavalheiros, são como pais”, revela.





Ela diz que não mudou a aparência de sua cabine de caminhão por se tratar de uma mulher. Porém, não abre mão dos cuidados com as unhas, do perfume importado e da hidratação de seu cabelo.





Quando chega de viagem ela contou o que faz:





“Vou à academia quando chego de viagem. Acho que isso é o básico, o resto é ilusão do mercado. Nunca fiz nenhuma intervenção estética, minha aparência é natural”.





Além de ser uma bela mulher, Aline também muito corajosa! Todos conhecemos histórias sobre os perigos nas estradas do Brasil e, mesmo com tantas adversidades, ela não desistiu do seu sonho e da paixão pelas estradas e escolheu cruzar o Brasil na “Boleia” do seu caminhão.





Ela também publica alguns vídeos de suas viagens, assista:

