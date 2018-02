Conheça o “Distrito dos Primos”, no Ceará: dos 370 habitantes, quase todos são primos

O distrito de Salão, em Senador Sá, reúne uma grande quantidade de parentes e de casamentos entre primos.



Distante 18 km de Senador Sá, um distrito bem peculiar por nome “Salão” chama bastante atenção pela quantidade de primos que moram lá. A localidade é conhecida como Distrito dos Primos. São 370 habitantes e quase todos são primos.





Francisco das Chagas do Nascimento é um dos fundadores do distrito Salão. Ele revela que quase todos os moradores são casados com primos. “É primo legítimo, de segundo e terceiro graus, tudo misturado”.





Segundo a agente de saúde do distrito, os casamentos de primos com primos só diminuíram por conta de vários problemas de saúde entre os nascidos.





Veja o vídeo do Gente na TV, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará