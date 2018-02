A Secretaria Municipal de Saúde de Coreaú inicia atividades do Programa Saúde na Escola, reafirmando parceria com a Secretária de educação, na Jornada Pedagógica. Foram abordadas as ações a serem desenvolvidas pelas equipes de saúde da família e também pelas escolas. Saúde e educação, unidas em prol de uma melhor qualidade de vida para os Coreauenses!

