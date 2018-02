Na última sexta-feira (02), em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Coreaú entregou 248 cartões do "Programa Mais Infância" para as famílias coreauenses. Além de receberem o benefício, as famílias serão acompanhadas por equipes de Saúde da Família e da Assistência Social e terão prioridades às políticas públicas nas áreas de habitação, segurança alimentar, saúde, educação e inclusão produtiva.

