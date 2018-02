Criança de 9 anos é flagrada dirigindo carreta em rodovia federal no RN

Um garoto de nove anos foi flagrado nesta quinta-feira 01/02/18, dirigindo uma carreta na BR-304, que liga Natal a Fortaleza. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o pai da criança, um caminhoneiro que estava no banco do passageiro enquanto o menino guiava o veículo. Contudo o homem foi liberado em seguida.





Segundo a PRF, a carreta que pesa 41 toneladas e mede aproximadamente 19 metros estava em Parnamirim, na Grande Natal, quando foi abordada pelos policiais. O pai da criança vai responder por crime de trânsito: entregar veículo automotor para pessoa não habilitada. Ele foi multado no valor de R$ 1.760, podendo ainda pegar de seis meses a um ano de detenção, a depender da sentença judicial.





A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR-304 é a mais perigosa entre as que cortam o estado do Rio Grande do Norte. Dados da PRF dão conta de que, em 2017, foram registrados 346 acidentes na rodovia. As colisões resultaram em 40 mortes e este número representa 29% do total de mortes provocadas por acidentes de trânsito no RN.

Via cidade em Destaque / G1