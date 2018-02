CRUELDADE: Jovem raptado em Crato foi encontrado semi degolado e marcas de torturas

Um crime com requintes de crueldade foi registrado na zona rural de Crato. Por volta das 8 horas deste sábado populares encontraram em um matagal na Vila Guilherme daquele município o cadáver do jovem Francisco Tomaz Alexandre, de 19 anos, que era apelidado por “Pan” e residia na própria localidade. O corpo apresentava marcas de torturas e estava semi degolado com profundas perfurações no pescoço supostamente com armas brancas.





Segundo a polícia, a vítima tinha sido raptada por volta das 23 horas da noite desta sexta-feira de sua casa deixando a família desesperada. O Delegado de Polícia Civil de Crato, Diogo Galindo, está à frente das investigações do crime e até já teria o nome de um dos suspeitos. Entretanto, optou por não revelar com o objetivo de não atrapalhar as apurações em torno do caso.





Este foi o segundo homicídio do mês de fevereiro em Crato e o sexto do ano no município. O último tinha ocorrido na noite do dia 2 de fevereiro na Rua Caloré do Bairro Barro Branco, onde Francisco das Chagas Carvalho Leite, de 24 anos, que ali residia, foi morto a tiros. Ele estava com um menor de 15 anos atingido por três tiros e socorrido ao hospital. Três homens se aproximaram das vítimas num carro de cor branca e um deles sacou uma pistola quando efetuou os disparos.





Fonte: Demontier Tenório / Site Miséria