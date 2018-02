Delegada juazeirense morre após fazer cirurgia cardíaca em Aracaju

A Delegada da Polícia Civil de Sergipe, Ana Paula Moreira, morreu aos 47 anos no hospital São Lucas, em Aracaju por volta das 20h desta sexta-feira (9). A delegada faleceu após passar por uma cirurgia de pontagem coronária (também conhecido como bypass da artéria coronária ou revascularização coronária) é realizada para tratar uma isquemia cardíaca.





A reportagem do portal SE Notícias, apurou que há alguns dias a delegada estava fazendo exames porque desde o final do ano passado estava sentindo fortes dores na altura do peito.





Ontem, foi constatado após o exame de cateterismo o estreitamente do tronco da coronária. Hoje pela manhã, Ana Paula chegou a se submeter a uma cirurgia para para tratar uma isquemia cardíaca. Porém, após o procedimento, seu quadro de saúde apresentou complicações.





Paulista de nascimento e cearense de coração, a Delegada Ana Paula ingressou nos quadros da Polícia Civil de Sergipe em 2006, notabilizando-se, ao longo de sua carreira de mais de 11 anos.





Teve passagens por várias unidades da Polícia Civil, Ana Paula se destacou na Delegacia da Mulher de Lagarto, além das delegacias de Malhador, Ribeirópolis, e atualmente estava lotada no Delegacia Plantonista Norte, em Aracaju.





Ana Paula Moreira deixou uma filha de 23 anos. Seu corpo permanece no hospital São Lucas e deverá ser sepultado em Juazeiro do Norte, no Ceará.





Redação SE Notícias