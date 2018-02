Deputado Moses garante verba para aquisição de respiradores para Santa Casa de Sobral

Na manhã desta quinta-feira, 08, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) esteve reunido com o corpo dirigente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral para tratar dos recursos que serão destinados para o melhor aparelhamento da unidade, responsável por atender a mais de 50 municípios da região Noroeste do Estado.





O hospital hoje já se prepara para receber um novo tomógrafo, que foi assegurado por recursos provenientes de emenda do parlamentar sobralense da ordem de R$ 800 mil. Desde o início de seu mandato, Moses tem se mostrado preocupado com a situação do hospital. Além do tomógrafo, o deputado destinou ainda R$ 300 mil para a aquisição de equipamentos, como um arco cirúrgico e um arco cirúrgico com intensificador, além de um aparelho de raio X móvel, e assegurou R$ 1 milhão para a aquisição de um novo aparelho de hemodiálise.





Nesta quinta, Moses assumiu o compromisso de garantir verba para aquisição de aparelhos respiradores para as unidades de terapia intensiva do hospital. Serão R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar de sua autoria e R$ 1 milhão do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira.