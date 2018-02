Deputado Moses vai a Capistrano acompanhar obras que beneficiarão mais de 2 mil famílias

Mantendo uma agenda intensa no Estado do Ceará, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) esteve nesta sexta-feira (02) no município de Capistrano, no Maciço de Baturité, visitando as localidades de Bananeiras e Putiu, na Serra da Banana, a localidade Cajuás e Serra do Vicente. No município, o parlamentar foi recebido pela Prefeita Inês Oliveira e seu esposo, Joaci Carvalho, pelo pré-candidato a deputado estadual Nezim, e por vereadores, secretários municipais e lideranças locais.





A primeira parada do parlamentar foi na localidade de Bananeiras, onde visitou obras importantes para o município, como a construção da estrada da Banana e a obra da escola na localidade de Bananeiras, que devem beneficiar mais de 2mil famílias, obras que estão sendo viabilizadas através de recursos que foram destinados ao município através de emenda de autoria do parlamentar. Moses conversou com moradores que solicitaram ainda apoio para a construção de duas passagens molhadas.





Da localidade de Bananeiras, Moses seguiu para Putiu e Serra do Vicente, onde acompanhou obras da escola municipal que está sendo construída para atender as famílias locais. De lá, o parlamentar seguiu para a localidade de Cajuás.