DERRAMAMENTO DE SANGUE EM CAMOCIM!

Por volta das 21h00 desta sexta-feira, 23, a polícia registrou uma ocorrência em que duas pessoas foram mortas a bala no bairro Jardim das Oliveiras, aqui em Camocim. As primeiras informações repassadas ao Camocim Polícia 24h são que um homicida já bastante conhecido pela polícia identificado como Geymison dos Santos Pinho, vulgo "Bodão", 19 anos, invadiu a residência de um desafeto e o executou a bala na frente de seus familiares, foram cerca de cinco a seis tiros, a maioria na cabeça. Em seguida o elemento montou na garupa de seu comparsa e quando fugia foi atingido por um disparo efetuado por uma pessoa ainda não identificada. Bodão foi socorrido para o hospital e após receber os primeiros atendimentos foi transferido para Sobral mais morreu antes mesmo de chegar em Granja.





De acordo com a polícia, Bodão praticou um homicídio ainda menor e suspeito de alguns homicídios e lesões corporais a bala aqui mesmo e Camocim. A vítima de hoje que Bodão matou era um trabalhador conhecido como Chico, irmão do finado "Bartô", por isso mesmo a polícia trabalha com a hipótese de crime motivado por rixa entre famílias. Com esses dois casos, Camocim contabiliza cinco pessoas mortas no ano de 2018.

A esquerda Chico morto dentro de sua casa. A direita momento em que Bodão era atendido no hospital de Camocim

