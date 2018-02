DERRAMAMENTO DE SANGUE NO CEARÁ: 882 HOMICÍDIOS

Quarenta e cinco homicídios foram registrados no Ceará em mais um fim de semana violento. Somente em Fortaleza, foram 16 casos de Crimes Violentos, Letais e Intencionais. Na Região Norte do interior do estado foram outros 15. Na região Sul, apenas seis casos. E na Região Metropolitana da Capital, mais oito casos.





Em Fortaleza, 16 homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Vila Manuel Sátiro (2), Autran Nunes, Mondubim, Farias Brito, Serrinha, Vila Peri, Sapiranga, Quintino Cunha, Floresta, Barra do Ceará, Jangurussu, Praia do Futuro e São João do Tauape, além de um duplo assassinato em Messejana.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Polícia contabilizou, ao menos, oito homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Itaitinga (2), Pacajus, Horizonte e Maranguape.





No Interior Norte do estado, foram registrados 15 casos de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) entre sexta-feira (23) e o domingo (25), nos seguintes Municípios: Sobral (3), Itarema (3), Camocim (2), Redenção (2), Groaíras, Trairi, TIanguá, Boa Viagem e Itapipoca.





No Interior Sul do estado, foram outros seis assassinatos em: Juazeiro do Norte (duplo), Jardim, Quixadá, Nova Olinda e Morada Nova.





Latrocínio





Na noite de sábado (24), bandidos mataram, a tiros, em Groaíras, na zona Norte do estado (a 246Km de Fortaleza), o comerciante Adriano Marcos Fernandes de Mesquita. Ele era dono de um mercadinho, que foi invadido por bandidos armados, por volta de 20h30. Os criminosos renderam clientes e funcionários, e obrigaram todos a deitar no chão. O comerciante tentou esconder seu celular debaixo da camisa e acabou sendo morto a tiros. Um suspeito foi detido pela PM.





Já na cidade de Jardim, no Cariri (a 574Km da Capital), a dona de casa, Maria Aparecida dos Santos, 53 anos, teve sua casa invadida por três homens armados que estavam à procurada de um filho dela. Como não acharam o rapaz, mataram a mãe com vários tiros. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira.





Em Sobral, ao menos, três homens foram assassinados no fim de semana. No bairro Dom Expedito, a vítima foi um homem identificado como Júlio César de Sousa Trajano, 39 anos. No bairro Santa Casa, Francisco Sousa Filho acabou sendo executado a tiros, por desconhecidos, na madrugada de sábado (24). O terceiro homicídio ocorreu no Conjunto Cohab 2, no bairro Sinhá Sabóia, onde foi morto Francisco Gomes Duarte, conhecido por “Netinho”.





Em Camocim, no Litoral Oeste do estado, dois homens foram assassinados na noite de sexta-feira, sendo identificados como Raimundo da Penha Paulo, 46 anos; e Germyson dos Santos Pinho, 19.





A Polícia registrou também três assassinatos na cidade de Itarema (a 210Km de Fortaleza). Na Noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, dois homens foram vítimas de uma dupla execução. No s´bado, por volta de 14 horas, ocorreu o terceiro homicídio.





