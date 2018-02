Diretoria do Sinpol contrata advogado para atender demandas dos policiais civis da região Norte

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-Ce), representada pelo presidente, Francisco Lucas de Oliveira, firmou contrato com o escritório do advogado Guilherme Balbuena Alencar Rolim, para atender às demandas dos policiais civis da região Norte do Estado. A contratação foi realizada na última sexta-feira, 9.





Com isso, o escritório jurídico fica responsável por representar os processos administrativos e criminais dos policiais da região, bem como atender às ocorrências de possíveis flagrantes.





A iniciativa representa o cumprimento de um compromisso da última campanha eleitoral sindical assumido com os policiais da região norte do Estado.