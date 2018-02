Donizete Arruda é convidado da aula de abertura do curso de Jornalismo da UFC

Tema será "Eleições, jornalismo e fake news".

O jornalista Donizete Arruda é um dos convidados da aula de abertura do curso de Jornalismo da UFC, que acontece nesta quinta-feira (22), às 16h, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará.





O tema do aula será “Eleições, jornalismo e fake news”. Também participarão a diretora de jornalismo do Sistema Jangadeiro, Isabela Martin, diretor adjunto do jornal O Povo, Erick Guimarães, e o diretor do Diário do Nordeste, Ildefonso Rodrigues.





Alunos





Para os estudantes interessados em receber certificado, é preciso se inscrever no site do Curso de Jornalismo da UFC.





Confira o convite