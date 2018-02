DUAS TRAVESTIS SÃO MORTAS NO FINAL DE SEMANA NO CEARÁ

Duas travestis foram assassinadas neste fim de semana no Ceará. Um dos crimes aconteceu em Fortaleza e outro, em Pacajus, Região Metropolitana. Os dois assassinatos foram cometidos por homens em motocicletas.





No domingo (11), uma travesti de aproximadamente 25 anos foi morta na rua Pompeu Vasconcelos, no bairro Ellery, em Fortaleza. A vítima caminhava no trecho, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Ela foi atingida com dois tiros nas costas e caiu em um bar. De acordo com o relato de uma testemunha, três clientes que estavam no estabelecimento correram, temendo que fosse um assalto.





Moradores afirmaram que não a conheciam, mas sempre a encontravam rondando pela rua.





Na sexta-feira (9), "Milonga", como era conhecida a travesti de 47 anos, foi assassinada na porta de casa. Familiares negam que a vítima tivesse envolvimento com algum crime. O assassinato foi cometido por dois homens em uma motocicleta. A dupla fugiu logo depois.





Ainda segundo o relato de familiares, Milonga sofria de depressão, após a morte da mãe.





