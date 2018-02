DUPLA ROUBA MOTO E NA FUGA UM É MORTO A BALA NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Um roubo de Moto foi registrado no final da tarde desta quinta (15), nas imediações do Sitio Buriti, na zona rural de Ubajara. De acordo com informações da Polícia, dois homens a pé e armados de faca abordaram um motociclista e tomaram de assalto a motocicleta Honda CG Titan 125, sem placa, em seguida fugiram na moto.





Os dois homens ainda fizeram um roubo à pessoa no Distrito de Olinda, no limite entre os municípios de Ubajara e Tianguá. Que na fuga foram perseguidos por populares e ao chegar próximo a entrada do Sítio Tucuns, houve um disparo de arma de fogo lesionando um dos infratores que morreu no local. O segundo envolvido conseguiu fugir por um extenso matagal e a moto roubada foi recuperada pela Polícia Militar.





O homem baleado trata-se de um adolescente identificado como Antônio Eduardo Fernandes de Freitas, 17 anos, natural de Ubajara, sofreu um disparo na cabeça e veio a óbito no local.





O corpo do adolescente foi encaminhado para o IML na cidade de Sobral.





Com informações do portal Ibiapaba 24 hs