LAMENTÁVEL: Vídeo mostra menina implorando para não ser deixada na rua pela mãe, em Curitiba

Uma mulher está sendo investigada pela polícia depois de deixar a própria filha na rua e arrancar com o carro, em Curitiba, no Paraná, antes de voltar para pegá-la em seguida. Um vídeo que mostra a criança, de 5 anos, aos berros implorando para não ser deixada pela mãe está circulando pelas redes sociais e gerando revolta.





O vídeo foi gravado na última quarta-feira, na esquina entre as ruas Visconde do Serro Frio e Olga de Araújo Espíndola, no bairro Novo Mundo. Nas imagens, é possível escutar a menina gritando "mamãe, por favor!", enquanto a mulher está dentro de um carro vermelho. A criança passa na frente do veículo, chorando muito e tentando impedir a mãe de ir embora, mas a motorista arranca com o automóvel.





As imagens vão embasar uma investigação aberta pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil. Segundo o delegado da especializada, José Barreto, a responável pela menor vai ser indiciada por abandono de incapaz e maus tratos.





— Inicialmente não há como negar, o mero fato da mulher colocar uma criança fora do carro e ir acelerando. Pelo vídeo, a menina passa em frente ao carro. E mesmo assim, a mãe freia e acelera. É notório que está expondo a perigo a vida daquela criança. Então, há grande indícios que tenha ocorrido o crime de maus tratos.





O vídeo acaba sem deixar claro se a mãe da menina voltou em seguida. Mas, segundo a imprensa local, a mulher retornou para pegar a criança logo depois.





"Meu, cheguei chorar... Quem tem filho sente mais. Impossível isso. Que Deus esteja com essa criança e que ela não leve esse momento na memória", escreveu uma internauta. "Isso é revoltante", disse outra. "Meu Deus! Tem tempo que eu não me choco tanto quanto me choquei com esse vídeo. O que está acontecendo, meu Deus??", questionou mais uma usuária de rede social.





Segundo o Barreto, o pai da menina esteve na delegacia, nesta sexta-feira e foi ouvido pelos agentes. Em seu depoimento, ele disse que vai pedir a medida protetiva e tentar a guarda da criança. Os dois tem uma disputa judicial pela guarda da menina.





Ainda de acordo com o delegado, o advogado de defesa da mãe da menina entrou em contato com títular e disse que comparecerá ainda nesta sexta com sua cliente e a menor para prestar depoimentos. A menina está com a mãe.





— O advogado disse que vai apresentar a mãe e trazer a criança que será ouvida pelo setor de psicologia, e saber dela as circunstâncias do crime, contou o delegado.

Com informações do portal ExtaVídeo YouTube