É hoje! Real e PSG fazem 1º jogão pelas oitavas da Liga

Com elencos milionários, clubes contam com Cristiano Ronaldo e Neymar para atingir objetivo principal da temporada. TV Globo e GloboEsporte.com transmitem ao vivo

Real Madrid e Paris Saint-Germain entram em campo nesta quarta-feira com históricos completamente distintos e com um temor em comum: ter uma temporada encerrada prematuramente nas oitavas de final da Liga dos Campeões. De um lado Cristiano Ronaldo e a equipe mais vencedora da história; do outro, Neymar, o PSG e seu investimento milionário com a ambição de finalmente mudar de patamar no cenário mundial. A partida começa às 17h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e terá transmissão ao vivo da TV Globo e do GloboEsporte.com (o site inicia o pré-jogo uma hora antes).

Segundo o site "Transfermarkt", especializado em negócios do futebol, o duelo das oitavas tem dois dos cinco elencos mais caros da competição. Doze vezes vencedor da Champions (incluindo a última edição), o Real Madrid é o segundo mais valorizado, avaliado em € 858,8 milhões (R$ 3,4 bilhões). Porém, está 17 pontos atrás do líder Barcelona no Campeonato Espanhol e agora espera ter um Cristiano Ronaldo inspirado no Bernabéu. Depois de um início de temporada irregular, o atacante português tem melhorado suas atuações - fez três gols na vitória do Real Madrid por 5 a 2 contra a Real Sociedad, na última rodada do Campeonato Espanhol.





Pelo lado do PSG, o quarto da lista do "Transfermarkt" com € 756,5 (R$ 3 bilhões), mesmo sem nunca ter vencido a Liga dos Campeões, os jogadores não escondem que o objetivo é chegar longe na competição e esquecer a traumática eliminação do ano passado contra o Barcelona (com derrota de 6 a 1 na volta após ter vencido por 4 a 0 em casa). Líder com folga no Campeonato Francês, o novo time com Neymar e Mbappé tem objetivos ambiciosos para os próximos anos e não passar pelo Real será um grande revés para os parisienses.





- São jogos decisivos, são jogos que podem dar uma grande oportunidade ou podem acabar a temporada. Nós temos grande objetivos na Champions League, a gente sabe a importância que tem esse jogo, então a gente tem que pegar esse jogo, se preparar muito bem, montar muito bem a estratégia para que a gente possa fazer um excelente resultado -afirmou o zagueiro Marquinhos.





A pressão sobre o técnico Zinedine Zìdane no Real é muito grande em razão deste início irregular de temporada - depois de dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões, o time está longe da taça do Espanhol e já foi eliminado da Copa do Rei. O comandante merengue quer a equipe focada na partida e sem pensar no que pode acontecer depois:





- Temos duas partidas de Champions e temos que jogar um bom futebol, o que me interessa. O resto é consequência. Se jogarmos bom futebol com a equipe que temos teremos muitas possibilidades. E, de resto, não penso o que pode acontecer no futuro.





Mesmo com boa campanha no torneio europeu e dono do melhor ataque da Europa com 126 gols na temporada, o técnico Unai Emery vive em constante pressão. A continuidade dele no cargo será colocada à prova no confronto contra o Real, visto por muitos como a única forma de o PSG apagar o vexame da última temporada.





O treinador espanhol tem uma equipe reforçada pelas estrelas Neymar e Mbappé, além da experiência de Daniel Alves. Esse novo PSG quer vencer o maior campeão história da Champions para dar o seu recado para o mundo do futebol.





- A Champions é especial porque é a mais difícil de ganhar. O PSG é clube novo que veio com a motivação e entusiasmo para jogar partidas como esta. E também para crescer com um desempenho como das melhores equipes do mundo, para enfrentá-las, como o Real Madrid, com os melhores jogadores do mundo. Para enfrentar e para ter, como nós temos no nosso time hoje em dia - disse Emery.









Neymar: uma vitória para se aproximar da Bola de Ouro





O atacante brasileiro terá pela frente um dos seus maiores adversários para o título da Bola de Ouro deste ano. E vencer a partida significa um passo a mais também nessa disputa. Mesmo com início de temporada irregular, o atacante do Real Madrid bateu mais um recorde nesta edição da Liga dos Campeões: marcou em todos os jogos da primeira fase - foram 9 gols. E todos conhecem o potencial do português para surpreender, em especial na Champions, que ele venceu três das últimas quatro edições e já marcou incríveis 114 gols.





- Eu acho que são diferentes. Cristiano Ronaldo é mais um atacante, mais um jogador autor de gols, que gosta de jogar nos últimos 15 metros do campo. Neymar é alguém que joga muito mais pelo time, que dá assistências, vem buscar a bola na defesa. Neymar é mais similar à Messi que Cristian - avaliou o meia Marco Verratti, do PSG.





Neymar vive o momento mais artilheiro da sua carreira: são 27 gols e 14 assistências nos 27 jogos disputados na temporada. O comandante do Real prefere não individualizar o confronto, mas elogiou o futebol do craque brasileiro.