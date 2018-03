EM AÇÃO INTEGRADA BPRAIO E PF REALIZAM GRANDE APREENSÃO DE DROGAS

Policiais militares lotados no Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) lotados em Sobral, Área Integrada de Segurança (AIS 14), apoiaram uma operação, coordenada pela Polícia Federal (PF), que resultou nas apreensões de cerca 42 quilos de droga, nesta terça-feira (27). Em toda a ação, que iniciou em Fortaleza, foram capturadas quatro pessoas, que estavam em três veículos. O procedimento foi encaminhado para a Superintendência da PF, na Capital.





Os raianos junto às equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um veículo de modelo Toyota Hilux na BR 222, na localidade de Patos, Sobral. No carro estavam dois homens, que foram capturados e conduzidos a sede da Polícia Federal, em Fortaleza. O automóvel integrava um comboio de três veículos, sendo dois abordados por policiais federais, na localidade de Tabuba, em Caucaia (AIS 11). Já a Hilux conseguiu se desvencilhar da ação policial.





Com os primeiros suspeitos presos, foram encontrados cerca de 42 quilos de cocaína. Por meio de informações repassada pela PF, o BPRaio e a PRF foram acionados para realizar a abordagem ao veículo, que seguiu com destino a Região Norte do Estado. Conforme os levantamentos, a dupla presa em Sobral seria a proprietária dos entorpecentes. O caso segue sob investigação da Polícia Federal.





Fonte: SSPDS