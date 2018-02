Em meio ao caos na Segurança Pública, André Costa critica delegados da Civil

O secretário de Segurança do Ceará, André Costa, disse em um grupo de Whatsapp formado por escrivães da Polícia Civil no Ceará, que existem delegados da Civil no Estado que não lutam por suas equipes. No cenário de caos, o secretário atiça intrigas dentro da corporação.





“No geral, os oficiais estão por seus praças; por outro lado, há muitos delegados que não defendem suas equipes. Claro que não são todos, vejo muitos delegados brigando por suas equipes, mas creio que na PM isso ocorre mais. Enquanto não houver união entre as carreiras, a PC vai sofrer. O mesmo na PF, nós delegados da PF tentamos construir uma maior união entre os cargos”, escreveu André.





Em tempo





André Costa além de não desempenhar com competência o papel para o qual foi designado, gosta de fazer fuxico.





Estamos entregues a um secretário bastante maduro. Que caia logo.





Veja o que escreveu André Costa

Fonte: Cearanews7