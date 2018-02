Em meio à crise na Segurança Pública, acontece troca-troca no comando da Inteligência

O delegado Raphael Vilarinho, que, recentemente deixou o cargo de titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), será o novo diretor de Inteligência da Polícia Civil do Ceará. Ele vai substituir seu colega Renê Andrade, que deixa a direção do Departamento de Inteligência Policial (DIP) em meio à crise que se alastrou na Segurança Pública cearense.





Andrade sai do cargo após a descoberta da presença no Ceará de chefes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele estava no comando do órgão que tem por missão o levantamento e análise de informações antecipadas das ações do crime organizado no estado.





Já Raphael Vilarinho deixou, recentemente, a DRF alegando que estaria sendo pressionado por sua família a entregar o cargo, onde sua principal missão era o combate aos assaltos a bancos e carros-fortes. Em uma operação contra bandidos de alta periculosidade, ele chegou a ser baleado. Desde então, estaria propenso a deixar o comando da DRF.





Renê Andrade assumiu o comando do DIP após a exoneração do delegado Francisco Carlos de Araújo Crisóstomo, apontado com um dos principais “homens de Inteligência” no estado, com ampla ação contra criminosos como pistoleiros, seqüestradores, ladrões de bancos e carros-fortes, foragidos da Justiça e golpistas interestaduais.





A saída de Crisóstomo representou uma sensível queda na ação da Inteligência contra o crime no Ceará. Seu amplo conhecimento sobre a ação de quadrilhas interestaduais e locais é reconhecida nacionalmente. Tirado do cargo pelo secretário André Costa, o ex-chefe do DIP hoje atua no âmbito do Município. Foi convidado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Bing Torgan, para coordenar o setor de Inteligência do Plano Municipal de Proteção Urbana (PMPU) .





(Fernando Ribeiro)