EMPRESÁRIO MAURO FUZARO É O NOVO PRESIDENTE DO GUARANY DE SOBRAL

O empresário Mauro Fuzaro, dono da rede de frigoríficos "Boi & Cia", em Sobral, assumiu na manhã deste sábado, dia 4, a presidência do Guarany Sporting Clube.

O novo presidente do Cacique do Vale terá como desafio de início pagar uma multa de aproximadamente 30 mil, para poder inscrever o clube na segunda divisão do campeonato cearense, e conseguir voltar o time Sobralense para elite do futebol. Mauro Fuzaro, assumiu o cargo de presidente após a renúncia do empresário Bispo, que em entrevista na Imprensa local, encontrou um Guarany falido e não conseguiu recursos junto aos patrocinadores para executar um projeto de fazer o Bugre um verdadeiro clube de futebol. O Guarany de Sobral, que já conseguiu em 2010 o título de campeão brasileiro da série D, está vivendo o pior momento de sua história. O novo presidente chega com o propósito de tentar tirar o time dessa situação. O novo presidente solicita o apoio dos empresário e da torcida. Mauro Fuzaro é Paulista, mas há muito tempo mora em Sobral, onde constituiu família, e tem um carinho muito grande pela cidade de Sobral. O empresário t rabalha no ramo de frigoríficos, um homem sério que trabalha de forma organizada, tem uma mente aberta a novas ideias e desafios.





(Olivando Alves)