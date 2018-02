Encontro raro entre cobra-rei e píton termina de forma surpreendente

Uma foto do duelo entre uma cobra-rei e píton está viralizando pelo mundo. A National Geographic apontou que a imagem do encontro raro provavelmente foi feita no sudeste da Ásia, onde as duas espécies de cobra dividem habitat. A publicação citou a página no Facebook Reptile Hunther como fonte, mas ela está viralizando em fóruns como o Reddit.





“É uma loucura, mas é algo que eu poderia ver acontecer facilmente. É um mundo perigoso lá fora, comer outras cobras grandes e coisas que poderiam matar você”, disse Coleman Sheehy, do Museu de História Natural da Flórida, disse à reportagem de Nadia Drake.





“Uma das combatentes, uma cobra-rei, foi estrangulada. A segunda, uma píton-reticulada, também foi morta. Mordida atrás da cabeça pela cobra-rei e sofrendo por causa do veneno mortal da cobra, a píton tentou defender a sua vida estrangulando a sua agressora até a morte. Deu certo”, afirmou a publicação.





“Parece real, não parece que tem Photoshop nem nada”, disse Frank Burbrink, do Museu Americano de História Natural. “É um encontro estranho, mas muitas coisas que acontecem com cobras nunca são fáceis de se ver.”





A National Geographic afirmou que as cobras-rei são as maiores cobras venenosas do mundo, algumas medem 5,4 metros. Já as pítons-reticuladas, por sua vez, são as maiores cobras do mundo – algumas ultrapassam 9 metros de comprimento. “Elas usam os músculos para estrangular as refeições, que normalmente são mamíferos e não outras cobras”, afirmou.





“Se teve um evento predatório aqui, foi a cobra-rei em cima da píton”, disse Burbrink. “E não deu certo para nenhuma das duas”, constatou.





Via Virgula