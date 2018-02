UNINTA - Estudantes recebem bolsa de estudos pela PRODISI

A Pró-Reitoria de Diálogo e Supervisão Institucional (PRODISI) do Centro Universitário Inta (UNINTA), realizou nesta terça-feira (20), a entrega das bolsas de estudo para pós-graduação aos estudantes que colaram grau no semestre 2017.2 e foram escolhidos por mérito, através do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Na ocasião, os estudantes sorteados no “Aulão do Enade” também foram premiados.





A ação já é uma tradição no UNINTA e de acordo com a Pró-Reitora de Diálogo e Supervisão Institucional, Profa. Francisca Neide Camelo Martins Rodrigues, a premiação é uma forma de motivar os estudantes a continuarem na vida acadêmica. “A iniciativa é um incentivo para que os alunos possam se dedicar ainda mais aos estudos. Com essa ação nós os estimulamos e evitamos a reprovação, a falta de frequência e trancamentos. Então, nós construímos exemplos para as outras turmas e ao mesmo tempo colaboramos ainda mais com o futuro de nossos estudantes”, colocou a Pró-Reitora.





A contemplada e egressa do curso de Jornalismo, Samille Maria Vasconcelos Sá, contou como foi receber a bolsa. “É muito gratificante receber essa premiação, que foi fruto do meu desempenho na graduação. É também uma alegria ver o reconhecimento por parte da instituição, pois foram anos e anos de estudo e muita dedicação. Passei por muitos obstáculos na minha caminhada, mas graças a Deus finalizei com êxito e todo mérito eu dedico a Ele, a Deus, que me fez concluir e chegar até aqui”, finalizou.





Na ocasião, o total de 13 estudantes foram agraciados com a bolsa de estudo, sendo 09 (nove) por mérito acadêmico, aqueles que atenderam aos critérios de possuir o maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), sem reprovações e trancamentos, frequência mínima de 75% e conduta ilibada no âmbito acadêmico. Já os outros 04 (quatro) estudantes foram contemplados no sorteio do “Aulão do Enade” que prepara os estudantes para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e aconteceu no dia 22 de novembro de 2017.





Confira os estudantes contemplados pelo IRA:





1. Licenciatura em Educação Física – Francisco Borges de Sousa Filho





2. Licenciatura em Pedagogia – Vicente de Paulo Araújo de Matos





3. Bacharelado em Enfermagem – Carlos Henrique do Nascimento Morais





4. Bacharelado em Farmácia – Sabrina Maria Ribeiro de Castro dos Santos





5. Bacharelado em Fisioterapia – Maria de Fátima Gomes da Silva





6. Bacharelado em Jornalismo – Samille Maria Vasconcelos Sá





7. Bacharelado em Medicina Veterinária – Francieli Oliveira Monteiro





8. Bacharelado em Nutrição – Suellen Aparecida Souza Portela





9. Bacharelado em Serviço Social – Josilene Oliveira Araújo da Silva









Contemplados pelo sorteio no “Aulão Enade”:





1. Licenciatura em Pedagogia – Maria Juliana Araújo da Costa





2. Licenciatura em Educação Física – Silva Helena Gonçalves





3. Licenciatura em Educação Física – Francisco Vinícius da Silva Oliveira





4. Licenciatura em Pedagogia – Kelly Maria Bezerra Fialho