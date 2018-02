Estudantes veteranos do UNINTA recebem as boas-vindas

Na última segunda-feira (05), o Centro Universitário Inta (UNINTA) deu boas-vindas aos estudantes veteranos, que iniciaram o semestre letivo de 2018.1. Com ações simultâneas na entrada da Sede II e do Bloco A, os Professores, Coordenadores de Curso e Pró-Reitores recepcionaram acadêmicos e familiares presentes. As atividades contaram com placas alusivas ao semestre, espaço para fotos, distribuição de adesivos comemorativos e a presença de dois Dj’s.





A Pró-Reitora de Carreiras de Gestão e Tecnologia, Profa. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, comentou sobre a importância do evento. “Foi um momento ímpar. O que nós sentimos foi muito gratificante. Os estudantes não esperavam, então foi uma surpresa pra eles. Muitos agradeceram a forma como foram recepcionados pelos professores, coordenadores e Pró-Reitores. A programação foi simples, mas teve um alcance muito grande. O que vemos nas redes sociais é a satisfação dos alunos em se sentirem parte da instituição, e é isso que nós buscamos”, colocou.





A acadêmica Aryanne Oliveira, que iniciou o 5º semestre do Curso de Serviço Social, falou sobre suas expectativas para 2018. “Estava ansiosa para o início das aulas e espero que esse semestre traga ainda mais conhecimento para todos. Fiquei bastante animada com a recepção, foi bem diferente.”





A data de início das aulas dos calouros é 19 de fevereiro. Ainda de acordo com a Pró-Reitora, Profa. Eliza Rodrigues, a recepção será diferenciada. “Fizemos esse acolhimento para os veteranos e faremos também para os calouros, inclusive, com uma programação diferente, uma nova surpresa”, finalizou.