Eunício consegue que Temer assine liberação de R$ 2 bilhões para municípios

Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) será votado na sessão do dia 20 no Congresso. Essa era uma luta do senador desde dezembro de 2017.





O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), articulou e conseguiu liberar junto ao presidente Temer, nesta sexta-feira (9), R$ 2 bilhões para municípios investirem, preferencialmente, em Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Essa era uma luta do senador desde dezembro de 2017.





O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) será votado na sessão do dia 20 no Congresso.





Confira o documento:

Fonte: Cearanews7