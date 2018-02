Eunício Oliveira emplaca o general cearense Luna como novo ministro da Defesa

Foco de sua gestão será o cuidado com as fronteiras do País.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), conseguiu emplacar novo ministro da Defesa, o general cearense Joaquim Silva e Luna. O foco de sua gestão será o cuidado com as fronteiras do País.





Luna entra no lugar de Raul Jungmann, que assume o novo ministério da Segurança Pública. O anúncio será feito nesta segunda-feira (26).