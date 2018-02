Eunício Oliveira quer pautar agora criação do Sistema Unificado de Segurança Pública

Presidente do Senado já conseguiu aprovar projeto de sua autoria que obriga a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios.



O presidente do Senado, Eunício Oliveria (MDB-CE), depois da aprovação do projeto de sua autoria que obriga a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, quer dar continuidade à pauta de nove medidas que apresentou na abertura dos trabalhos do Congresso.





Uma delas é a criação de um Sistema Unificado de Segurança Pública.





Confira a lista completa:



Fonte: Cearanews7