Ex-diretor do SAAE de Sobral é condenado e terá de devolver salários irregulares

Silvestre Gomes, homem de confiança de Veveu Arruda, acumulou cargos no SAAE e na Cagece, chegando a receber mais de R$ 15 mil por mês, superando o salário do próprio prefeito.





A 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral condenou o ex-diretor do SAAE de Sobral Silvestre Gomes Coelho Neto, homem de confiança do ex-prefeito do município Veveu Arruda (PT), por acumulação de cargos públicos, sendo condenado a devolver todo o dinheiro recebido indevidamente entre os anos de 2013 e 2015 aos cofres públicos.





Silvestre Gomes acumulou, durante três anos da gestão de Veveu em Sobral, cargos no SAAE e na Cagece, recebendo mais de R$ 15 mil no total, sendo mais de R$ 5 mil referente ao cargo de diretor do SAAE. Além do acúmulo de cargos, a soma dos salários do ex-diretor ultrapassa o subsídio do Prefeito de Sobral, que, à época, era de R$ 10,9 mil, que também é ilegal. (Cearanews7)