FLAGRANTE DE DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA MERUOCA

Internauta denuncia um grande vazamento de água na tubulação que sai do açude Jenipapo e abastece as cidades de Alcântaras e Meruoca. Confia a denúncia na íntegra:

"Gostaria pedir a ajuda a vcs do blog sobral 24 horas para divulgar esse caso é muito vazamento nas tubulações de água de sai do açude do jenipapo Meruoca até as cidades de Alcântara i Meruoca por favor divulguem porque faz pena ver água jorrando e ninguém faz nada isso já está a 6 dias.









Por favor divulguem."