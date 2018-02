FORTALEZA: HOMEM FURTA BICICLETAS DA POLÍCIA MILITAR

As bicicletas estavam em um estacionamento de um shopping.



Um homem furtou duas bicicletas da Polícia Militar no estacionamento de um shopping localizado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, nesta terça-feira (13).





De acordo com informações da polícia, o homem teria entrado no shopping, serrado os cadeados que prendiam as bicicletas e fugido levando as mesmas, que são utilizadas pela polícia para fazer o patrulhamento pela região.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências no sentido de prender um homem suspeito de furtar duas bicicletas do estacionamento de um shopping center, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6)".