Fraudes no Seguro DPVAT custaram mais de R$ 2 milhões aos cofres em 10 anos

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) nas contas do Seguro DVPAT(Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) revela que as fraudes e irregularidades custaram pelo menos R$ 2,1 milhões aos cofres do fundo em dez anos, de 2005 a 2015.





Ao todo foram pagos ao menos R$ 1,7 bilhão em indenizações indevidas ou acima do valor permitido, além de outros R$ 440 milhões em gastos administrativos irregulares da Seguradora Lider – consórcio formado por seguradoras e que é responsável pelo DVPAT.