Ganhador de loteria se mata após perder o bilhete comemorando o prêmio

Ele reuniu a família e os amigos em casa para celebrar a vitória do equivalente a R$ 4,4 milhões. No outro dia, não encontrou o papel.

Um ganhador da loteria tailandesa se matou após perceber que perdeu o bilhete premiado durante a festa de comemoração do prêmio. Jirawut Pongphan, 42 anos, reuniu a família e os amigos em casa para celebrar a vitória do equivalente a R$ 4,4 milhões. Quando acordou no outro dia, ele não conseguiu encontrar o papel.





Desesperado, tomou uma medida extrema e atirou contra ele mesmo. “Me desculpem! Por favor, não culpem minha família. Eu realmente ganhei na loteria”, escreveu o homem antes de se matar.





A polícia encontrou o corpo dele na cama ao lado do bilhete, segundo o jornal Daily Mirror. Ainda não se sabe se alguma outra pessoa roubou o tíquete. O prêmio ainda não foi retirado do banco tailandês.



Via Metrópoles