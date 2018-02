Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo, dia 18, por volta das 18h, na avenida Sen. Fernandes Távora, bairro Sinhá Sabóia.





Os veículos envolvidos no sinistro foram: VW Saveiro e uma motocicleta. O condutor da moto sofreu várias lesões e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa. O condutor do veículo saveiro permaneceu no local, aguardando o socorro.





Guardas Municipais estiveram no local da ocorrência.





