Grave acidente na CE 178 deixa duas pessoas feridas em Santana do Acaraú

Um acidente entre três veículos na CE 178, por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (8), próximo a localidade de Sororoca em Santana do Acaraú, deixou duas pessoas feridas. Segundo informações da PM um veiculo com placas de Tianguá colidiu de frente com outro de Santana do Acaraú, dois automóveis ficaram parcialmente destruídos. Um terceiro veículo de Acaraú também se envolveu na colisão. A dona de casa Célia Souza de Santana do Acaraú ficou ferida no acidente e foi socorrida a um hospital de Sobral, o outro ferido no acidente José Aragão de Oliveira, da cidade de Acaraú foi socorrido ao hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto e transferido a Santa Casa de Sobral.





O corpo de bombeiros foi chamado para retirar as pessoas de dentro de um dos veículos, elas tiveram ferimentos leves.

Fonte: Tribuna dos Vales