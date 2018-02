Grendene constrói parque gerador de energia solar em Sobral

Na vanguarda tecnológica e com um olhar sempre a frente, a Grendene está construindo, na sua unidade de Sobral, um dos maiores sistemas de autogeração de energia solar do país, com capacidade de 1.7 milhões de kwh por ano. Além da geração da energia, o projeto terá um impacto ambiental positivo, pois a empresa, que possui oito unidades produtoras na cidade e gera cerca de 14 mil postos de trabalho, deixará de emitir 140 toneladas de gás carbônico por ano, o equivalente ao plantio de aproximadamente 6.200 árvores de espécie nativa.





(Sobral em Revista)