Guarda Municipal de Sobral receberá novo fardamento

A Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), receberá novo fardamento na cor azul marinho, ficando padronizado com as demais Guardas Municipais do Brasil.





A iniciativa é do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), que apresenta essa nova conquista para melhorar a motivação dos profissionais, oferecendo novos equipamentos e melhores condições para os integrantes da Guarda Municipal trabalhar.





Os kits com os novos fardamentos serão entregues aos 142 servidores do órgão, que atuam na segurança do patrimônio público e na fiscalização do trânsito no município. Além dos 86 novos integrantes que tomarão posse nos próximos dias.





O fardamento a ser entregue conta com um novo par de coturnos, uma gandola, coletes balísticos, uma calça, uma camiseta branca, uma camisa operacional azul marinho, um boné, um cinto de passeio, um cinto operacional, composto por porta-algema e porta tonfa. (Fonte: Blog do Célio Brito)