Guardas Municipais comemoram resultados positivos na segurança durante o desfile do "Bloco dos Sujos"

A Guarda Civil Municipal de Sobral, comemora resultados positivos na segurança durante a realização do desfile do “Bloco dos Sujos” na noite de sábado (03), na Boulevard do Arco, uma vez que não foi registrada nenhuma ocorrência grave durante o desfile. As festividades tiveram duração de mais de oito horas e reuniu um público recorde de aproximadamente 30 mil pessoas.





Segundo a comandante do evento, Inspetora Simone, foi mobilizado um efetivo composto por 80 guardas municipais e agentes de trânsito, além de contar com 60 agentes da Polícia Militar para garantirem que todo o esquema especial de segurança ocorressem conforme o programado.





O esquema operacional destinado ao evento priorizou locais estratégicos de acesso ao evento, com equipes distribuídas a pé e em postos fixos, vistoriando as entradas com isoladores nos principais pontos de bloqueio. Além das viaturas e motocicletas circulando por todo o circuito (Coluna da Hora/Arco) de passagem do Trio elétrico para manter o controle de circulação dos veículos no entorno do evento.





Este ano a cantora Daniela Mercury, comandou o trio elétrico que animou o tradicional Bloco dos Sujos, de 72 anos de história, que tradicionalmente desfila uma semana antes do Carnaval.