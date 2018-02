Guardas Municipais e fiscalização do Mercado Central coíbem venda irregulares de mercadorias

A Guardas Municipais de Sobral em parceria com os Fiscais do Mercado Central, realizaram na manhã desta terça-feira (20), uma ação conjunta contra o comércio ilegal de hortifrúti no entorno do Mercado Central.





Na operação, houve resistência dos comerciantes sendo necessário apoio da Ciops que acionou outras composições da GCMS, para auxiliar na ocorrência. Resultando na apreensão de um carrinho de ambulante com frutas diversas.





Os produtos apreendidos foram doados pela direção do Mercado para a entidade "Casa do Bom Samaritano", que mantém o asilo de idosos. Tudo mediante um termo de recebimento.