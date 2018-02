HIT FLOW RECORDS - DUELO DE MCS / SELETIVAS / OFICINAS / PRODUÇÕES MUSICAIS

Devido a aprovação no I EDITAL AÇÃO JOVEM, feito através do programa Estação das Artes com o apoio cultural da ECOA (Escola de comunicação ofícios e Artes) .





O projeto HIT FLOW RECORDS será realizado entre os meses de fevereiro e abril, dividindo-se em quatro etapas, sendo elas duelos de mcs, seletiva, capacitação e produção musical, já passamos por dois bairros sendo eles Terrenos Novos e Sumaré.





Estamos indo para nosso terceiro processo seletivo que será realizado no Parque da Cidade ( Campo dos Velhos) no dia 03/03 a partir das 19h.





A quarta seletiva será realizada no Bulevard do Arco dia 10/03 a partir das 18h, após serem classificados 4 mcs haverá a apresentação de algumas atrações locais e será iniciada a final do projeto.





Ao final do projeto apenas 04 (quatro) mcs serão contemplados, eles passarão por uma oficina de musicalização, além de receberem uma produção musical totalmente grátis.





As inscrições para as seletivas do projeto são gratuitas e abertas a todos, idade mínima 12 anos.





inscreva-se aqui: http://bit.ly/2HRg1mT





Contato!

instagram-> http://bit.ly/2C1VrfH

facebook-> http://bit.ly/2nTuw0r

Mais informações: hitflowrecords@gmail.com