Um homem identificado por Françuar, foi encontrado morto no açude "Cachoeira" no fim da tarde desta terça-feira, em Sobral. Segundo informações de testemunhas, a vítima tomava banho no reservatório, quando se afogou e morreu. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia militar, que compareceu no local e acionou a perícia forense. A vítima morava no Bairro Terrenos Novos, em Sobral.

