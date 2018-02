Homem morre baleado enquanto pedia dinheiro em um bar, em Fortaleza

O caso aconteceu no Bairro Ellery; vítima e suspeito ainda não foram identificados.

Um homem morreu baleado enquanto pedia dinheiro em um bar, no Bairro Ellery, neste domingo (11). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito do crime chegou no local, atirou contra a vítima e fugiu.





Conforme a secretaria, o suspeito chegou em uma motocicleta preta, efetuou disparos de arma de fogo e fugiu. Vítima e suspeito ainda não foram identificados.





A Perícia Forense foi ao local e levou o corpo da vítima para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), onde vão ser realizados procedimentos para identificar o homem.





Um inquérito policial foi instaurado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





