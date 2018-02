SOBRAL - VIGILANTE DA VOTORANTIM CIMENTOS REAGE A ASSALTO E MATA BANDIDO; VÍDEO

Mais um crime de morte é registrado na cidade de Sobral. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (27), por volta das 22h30, nas dependências da fábrica Votorantim Cimentos.





As primeiras informações são de que indivíduos teriam invadido a fábrica e tentado contra a vida do vigilante, que reagiu e matou um dos indivíduos.



A "vítima" do homicídio foi identificada como Ronaldo do Nascimento Pereira.



Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML