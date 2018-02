INCÊNDIO DESTRÓI O CENTRO DE TRIAGEM DOS CORREIOS NA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio dos Correios, na Avenida Oliveira Paiva, nesta terça-feira (13), em Fortaleza. O fogo iniciou por volta de 15h50. Dez carros do Corpo de Bombeiros foram ao local. O prédio estava fechado e não houve feridos.





As chamas do incêndio foram vistas de diversos pontos da cidade. Segundo informações dos Correios, o fogo tomou todo o galpão, que tem cerca de 10 mil metros quadrados. A área corresponde ao Centro de Triagem de Cartas e Encomendas (CTCE).





O local estava fechado e não houve vítimas. Apenas um vigilante estava no prédio, e no momento do incêndio se encontrava na área externa. Segundo os Correios, foi ele quem acionou o Corpo de Bombeiros.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 carros e pelo menos 40 bombeiros foram atender a ocorrência.





O CTCE faz a triagem das cartas e encomendas que são entregues pelas unidades de distribuição dos Correios no Ceará. Também encaminha objetos postados no Ceará com destino a outras regiões.





Ainda não é possível fazer um levantamento do prejuízo causado pelo fogo.





Fonte: G1/CE