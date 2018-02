INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA O CAOS NO BAIRRO RENATO PARENTE

Leitor coloca a "boca no trombone" e denuncia o caos em que se encontra as ruas: Francisco Glauber Dieb Lima e Maria Catunda, no bairro Renato Parente. Segundo o denunciante, quando chove, as citadas ruas ficam inacessíveis, ficando totalmente alagadas.





Confira a reclamação do internauta na íntegra:

"Boa noite!



Situação como se encontra a rua Francisco Glauber Dieb LIma, Bairro rosario de Fatima e rua Maria catunda. Essas ruas ficam atras do condomínio dos médicos, de propriedade e gerencia da imobiliária renata, todo ano no inverno sofremos com esse descaso que o proprietário não resolve nem muito menos a prefeitura. Mas nosso Iptu, não atrasa, agora fica a pergunta para que pagamos essa taxa se não temos infraestrutura na cidade, muito menos segurança. Acorda Sobral!"