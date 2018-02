INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DENUNCIA DESCASO NO CENTRO DE LÍNGUAS DE SOBRAL

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia o Centro de Línguas de Sobral.

Veja a reclamação na íntegra:

"Boa noite,sou aluno e usuário do sistema público de Sobral,e venho aqui deixar minha indignação no que se refere á organização nas inscrições de alunos no Centro de Línguas.Contando com o dia de hoje,perco duas aulas,pois assim como vários que lá estavam,tive meu horário diferente do qual eu havia posto,e fui buscar solução na secretária ,onde fui atendido por uma moça simpática porém sobrecarregada,somente ela estava no atendimento,congestionando o atendimento,gerando estresse pós estresse,e logo que penso ter o problema resolvido,quando dirijo-me á sala de aula,me deparo com um docente ignorante e visivelmente despreparado,como uma arrogância desnecessária,não somente comigo,como com outros alunos que lá foram em busca de resolver seus problemas.Para me,aluno e filho de contribuintes,é um desrespeito tamanha desorganização,espero uma solução e de preferência urgente,por parte da Prefeitura."