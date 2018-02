Internauta denuncia uma "lagoa" que se formou na Praça do Patrocínio, que está servindo de criadouro do mosquito causador da Dengue e outras patologias.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, queria se possível divulgasse essas imagens no site. Criadouro de mosquito na praça da igreja do patrocínio no centro de Sobral









Desde já agradeço."