INTERNAUTA DO MUNICÍPIO DE MERUOCA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

O internauta denuncia a falta de agentes de endemias na localidade de Camilos, em Meruoca.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, gostaria de pedir as autoridades da cidade de MERUOCA , para quê disponibilize uma equipe de agentes de endemias para localidade de CAMILOS, a população está pedindo SOCORRO, com tanta MURIÇOCA, para quê não venha à se repetir o cenário de 2017, com vários casos confirmados, Zika, Dengue, e chikunguya, Segundo o representante dos Agentes quê mora na localidade citada, já solicitou várias vezes uma equipe, mais seus superiores não atende a seus pedidos."